В Раду внесли законопроект об усилении независимости КСУ

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона об усилении независимости и повышения эффективности функционирования Конституционного Суда Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные на сайте парламента.

Законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Конституционном Суде Украины" относительно усиления независимости и повышения эффективности функционирования Конституционного Суда Украины зарегистрировано под №3300 от 3 апреля 2020 года.

Сейчас текста документа не обнародован, он передан на рассмотрение руководству парламента.

Главный для рассмотрения проекта закона - комитет по вопросам правовой политики.

Напомним, в марте комитет ВР одобрил нескольких кандидатов на должность судьи КСУ.