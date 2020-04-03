Видеозаписи с "братом Ермака": нардеп Лерос пришел на допрос в ГБР

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Нардеп из фракции "Слуга народа" Гео Лерос сегодня пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщил адвокат Маси Найем в своем Facebook, передает УНН.

"О допросе народного депутата Украины Гео Лероса в Государственном бюро расследований. Мы прибыли на допрос, на который нас позвали повесткой по уголовному производству по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий - ред.) УК. Так указано в повестке", - написал адвокат.

По его словам, им сообщили, что вчера объединили уголовные производства и поэтому добавили следующие статьи: 328 (разглашение государственной тайны), 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК.

"Мы начали допрос и во время него заявили ходатайство о перенесении допроса на основании ст. 135 УПК", - отметил адвокат.

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак считает распространение видеозаписей якобы с его братом Денисом спланированной акцией тех людей, которые настроены против власти и ОП.

Как сообщалось ранее в УНН, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований из-за видео с его братом - Денисом, распространенные нардепом от "Слуги народа", бывшим советником Президента Владимира Зеленского Гео Леросом, на которых, по словам нардепа, глава ОП через родственника "барыжит государственными должностями".

Позже, сначала САП открыла производство, а спустя ГБР - начало расследование по факту данного дела.

Также скандал прокомментировал глава ВРУ Дмитрий Разумков.