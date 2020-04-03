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ООС: с начала суток боевики 4 раза нарушали "режим тишины" на Донбассе

ООС: с начала суток боевики 4 раза нарушали "режим тишины" на Донбассе

КИЕВ. 3 апреля. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано четыре вражеских обстрела. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.

"Об обстановке на линии фронта, по состоянию на 12:30 сегодня, 3 апреля. Ночь прошла спокойно, однако уже утром боевики совершили 4 обстрела", - сказал Праута.

По его словам, на Луганском направлении противник выпустил 26 мин 120-го калибра по опорным пунктам подразделений Объединенных сил, оборудованных неподалеку Новотошковского.

"6 мин 120-го калибра и 5 мин калибра 82-мм разорвались на позициях наших войск у Орехового. Здесь же раздавался вражеский станковый противотанковый гранатомет. На Донецком направлении российско-оккупационные войска 20 минут со станкового противотанкового гранатомета и пулемета большого калибра обстреливали украинских военнослужащих, которые выполняют боевые задачи в районе Красногоровки", - рассказал Праута.

Праута отметил, что в период с 7:45 до 9:15 со стороны Сосновского выпустили 43 мины 82-го калибра по защитниках Павлополя.

"На все сегодняшние враждебные обстрелы Объединенные силы ответили метким огнем из станковых противотанковых гранатометов и продолжают контролировать ситуацию. За текущие сутки потерь с нашей стороны не допущено, потери противника уточняются", - добавил он.

Напомним, генсек НАТО призвал Россию прекратить боевые действия в Украине.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, боевики, обстрелы
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