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Укрпочта предлагает доставку выплат и товаров на дом - Криклий

Укрпочта предлагает доставку выплат и товаров на дом - Криклий

Владислав Криклий

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Укрпочта обновила ряд услуг, которыми можно воспользоваться во время карантина. Теперь через почтальона или собственный смартфон можно заказать доставку денег, еды, лекарств и товаров из интернет-магазинов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Укрпочта во время карантина стабильно работает и предлагает обновленные услуги. Почтальоны доставляют пенсии, соцвыплаты, лекарства, продуктовые товары на дом. Укрпочта делает все, чтобы люди почтенного возраста меньше подвергались опасности заболевания коронавирусом, чтобы наши родные оставались дома", - сообщил Криклий.

Так, в Укрпочте можно адресно доставить через почтальона или воспользоваться онлайн услугами:

1. Получить пенсию и социальные выплаты,
2. Оплатить коммунальные платежи,
3. Заказать лекарства,
4. Оформить онлайн-подписку,
5. Получить почтовый перевод "С карты домой",
6. Заказать продукты и другие товары широкого потребления,
7. Купить товары из интернет-магазинов.

Для того, чтобы заказать услуги не выходя из дома, нужно только знать почтальона, который обслуживает ваш дом. Для этого можно заполнить короткую онлайн-форму, или позвонить в контакт-центр 0 800 300 545 и набрать цифру 9.
Также можно воспользоваться основными услугами через смартфон или компьютер на сайте компании или в мобильном приложении.

Напомним, что Укрпочта запустила бесплатную услугу по доставке пенсий домой на время карантина.

Источник: УНН
Теги: Украина, Мининфраструктуры, Укрпочта, карантин, Владислав Криклий, Сохраняйте спокойствие!

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Криклий Владислав
Криклий Владислав
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