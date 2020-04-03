Укрпочта предлагает доставку выплат и товаров на дом - Криклий

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Укрпочта обновила ряд услуг, которыми можно воспользоваться во время карантина. Теперь через почтальона или собственный смартфон можно заказать доставку денег, еды, лекарств и товаров из интернет-магазинов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Укрпочта во время карантина стабильно работает и предлагает обновленные услуги. Почтальоны доставляют пенсии, соцвыплаты, лекарства, продуктовые товары на дом. Укрпочта делает все, чтобы люди почтенного возраста меньше подвергались опасности заболевания коронавирусом, чтобы наши родные оставались дома", - сообщил Криклий.

Так, в Укрпочте можно адресно доставить через почтальона или воспользоваться онлайн услугами:

1. Получить пенсию и социальные выплаты,

2. Оплатить коммунальные платежи,

3. Заказать лекарства,

4. Оформить онлайн-подписку,

5. Получить почтовый перевод "С карты домой",

6. Заказать продукты и другие товары широкого потребления,

7. Купить товары из интернет-магазинов.

Для того, чтобы заказать услуги не выходя из дома, нужно только знать почтальона, который обслуживает ваш дом. Для этого можно заполнить короткую онлайн-форму, или позвонить в контакт-центр 0 800 300 545 и набрать цифру 9.

Также можно воспользоваться основными услугами через смартфон или компьютер на сайте компании или в мобильном приложении.

Напомним, что Укрпочта запустила бесплатную услугу по доставке пенсий домой на время карантина.