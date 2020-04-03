В правительстве объяснили, что разрешено и запрещено людям на самоизоляции

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Правительство внесло изменения в постановление № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", согласно которым лицам, находящимся на самоизоляции, разрешено обращаться за экстренной медицинской помощью в неотложном состоянии и при необходимости ходить в магазины, расположенные в пределах 2 км от дома, при условии использования средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на новую редакцию постановления, размещенную на Правительственном портале.

Так, Кабмин устанавливает правила для лиц, нуждающихся в самоизоляции.

К перечню таких лиц относятся:

лица, имевшие контакт с больным COVID-19, кроме лиц, находившихся в средствах индивидуальной защиты в связи с выполнением служебных обязанностей;

лица, в отношении которых есть подозрение на инфицирование, или лица, которые болеют COVID-19 и не требуют госпитализации;

лица, достигшие 60-летнего возраста, кроме лиц, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19, обеспечивающие деятельность объектов критической инфраструктуры.

Лечащий врач больного или лица с подозрением на инфицирование COVID-19 определяет срок самоизоляции на основании отраслевых стандартов в сфере здравоохранения.

В случае назначения обязательства по самоизоляции:

лицо указывает место своей самоизоляции и информацию о средствах связи (номер телефона), краткие сведения о состоянии здоровья и хронических заболеваниях на время самоизоляции (по согласию лица);

за предоставление ложных сведений о месте своей самоизоляции, информации о средствах связи, несоблюдение режима самоизоляции лицо будет привлечено к административной ответственности, а в случае нарушения режима самоизоляции, что привело к тяжелым последствиям, в том числе смерти третьих лиц, к уголовной ответственности.

Лица, нуждающиеся в самоизоляции, могут внести самостоятельно информацию в мобильное приложение Единого государственного веб-портала электронных услуг при наличии технической возможности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Карантин в Украине: что еще запрещено до 24 апреля

Также предусматриваются следующие правила:

лица, нуждающиеся в самоизоляции, обязаны постоянно находиться в определенном ими месте самоизоляции, воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми совместно проживают;

лицам, нуждающимся в самоизоляции (кроме лиц, больных COVID-19) и заявивших о невозможности обеспечения заботы о них в период самоизоляции другими лицами, разрешается посещение мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, медицинскими изделиями, которые размещены на расстоянии не более 2 км от места самоизоляции, при условии использования средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, без клапана выдоха;

перемещение лиц, не достигших 14 лет, осуществляется в сопровождении родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей;

лицам, нуждающимся в самоизоляции (кроме лиц, больных COVID-19) и заявивших о невозможности обеспечения заботы о них в период самоизоляции другими лицами, разрешается два раза в день выгул домашних животных;

в неотложных состояниях лицо, находящееся на самоизоляции, обращается за экстренной медпомощью.

Напомним, в Украине подтверждено уже 942 случая COVID-19, 23 человека умерли.