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В НАБУ допросили брата Ермака

В НАБУ допросили брата Ермака

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро допросило брата председателя Офиса Президента Андрея Ермака Дениса по делу относительно видеозаписей, на которых он якобы обсуждает с кандидатами стоимость должностей. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Ермака Иван Холондович.

"Да, допрос длился около двух часов", - сказал Холондович, отвечая на вопрос, состоялся ли сегодня допрос Дениса Ермака в НАБУ.

По его словам, Ермака допросили в качестве свидетеля по делу по заявлению нардепа из фракции "Слуга народа" Гео Лероса относительно совершения коррупционных преступлений при назначении на должности в органах государственной власти.

Как сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратурма начала уголовное производство по обращению народного депутата из фракции "Слуга народа" Гео Лероса относительно совершения коррупционных преступлений при назначении на должности в органах государственной власти.

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак считает распространение видеозаписей якобы с его братом Денисом спланированной акцией тех людей, которые против власти и ОП.

Как сообщал ранее УНН, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований из-за видео с его братом - Денисом, распространенные нардепом от "Слуги народа", бывшим советником Президента Владимира Зеленского Гео Леросом, на которых, по словам нардепа, глава ОП через родственника "барыжит государственными должностями".

Позже, сначала САП открыла производство, а позже ГБР начало расследование по факту данного дела.

Источник: УНН
Теги: допрос, НАБУ, Офис президента Украины
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