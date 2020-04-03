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УЕФА уволил Суркиса и выплатил ему выходное пособие - декларация

УЕФА уволил Суркиса и выплатил ему выходное пособие - декларация

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Народный депутат от ОПЗЖ Григорий Суркис получил от УЕФА 2 млн 145,6 тыс. грн выходного пособия после официального увольнения из организации. Об этом свидетельствуют сообщения об изменениях в имущественном состоянии нардепа, опубликованные на сайте НАПК, передает УНН.

Суркис сообщил о соответствующих изменениях своего имущественного положения в декабре 2019 года.

Отметим, что Суркис был вице-президентом УЕФА с 24 мая 2013 года по 7 февраля 2019 года. В выборах в Исполком УЕФА 2019-го года он не участвовал, поскольку его кандидатура не была поддержана ФФУ (сейчас УАФ - ред).

При этом от Украины в Исполком УЕФА был избран действующий президент УАФ Андрей Павелко.

Напомним, Нацполиция расследует уголовное производство по факту "присвоения и растраты" (ч. 3 ст. 191) средств УЕФА, которые вместо счетов ФФУ перечислялись на подконтрольный братьям Суркисам оффшор "Ньюпорт Менеджмент Лтд".

Длилась такая практика, по данным издания Der Spigel, по меньшей мере с 2002 года и до тех пор, пока Григорий Суркис возглавлял Федерацию футбола Украины. За это время оффшором было освоено 390 млн евро, которые, вместо потребностей развития украинского футбола, тратились на морские продукты, чай и кофе.

Источник: УНН
Теги: футбол, УЕФА, декларация
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