Вместо переименования: столичное метро будет информировать пассажиров о заповеднике "Бабий Яр"

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Киевский метрополитен будет информировать пассажиров о заповеднике "Бабий Яр". Об этом сообщили УНН в пресс-службе Украинского института национальной памяти.

"В ответ на обращение УИНП КП "Киевский метрополитен" дополнит графические указатели в вагонах метро зеленой линии и на станции Дорогожичи информацией о выходе к Национальному историко-мемориальному заповеднику "Бабий Яр", - сообщили в Институте со ссылкой на письмо заместителя начальника Киевского метрополитена Владимира Зеля.

В письме указано, что при печати нового тиража линейных схем соответствующее обозначение "заповедник "Бабий Яр" (Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр") будет нанесено над станцией "Дорогожичи"; сделана надпись будет на украинском и английском языках. "В рамках дальнейшей реализации новой системы навигации пассажиров на станции "Дорогожичи" также предусматривается размещение навигационных панелей с нумерацией выходов и дополнения указателей вышеуказанной информацией", - говорится в письме.

В УИНП указали, что на фоне дискуссии о переименовании станции метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр", которое предложил Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", Институт выступил со встречной инициативой сохранить историческое название станции - Дорогожичи, но дополнительно информировать о выходе к Национальному историко-мемориальному заповеднику "Бабий Яр".