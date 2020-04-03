Антикоррупционный суд взыскал с Микитася 80 млн грн залога в доход государства

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства 80 млн грн залога с депутата Украины 8-го созыва Максима Микитася. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

"ВАКС взыскал с подозреваемого в доход государства 80 млн грн залога", - сказала Постолюк.

Напомним, за народного депутата Украины 8-го созыва Максима Микитася, которого подозревают в организации завладения имуществом Национальной гвардии, внесли залог в 80 млн грн.

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд продолжил возложенные обязанности на народного депутата Украины 8-го созыва Максима Микитася, которого подозревают в организации завладения имуществом Национальной гвардии на 81,64 млн грн.