В Киев прибыл груз со 100 тыс. тестов ПЦР и десятками тысяч респираторов

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Киев прибыл очередной груз из Китая с несколькими тысячами респираторов и защитных костюмов. Кроме того, Украина получила от МККК 100 тысяч ПЦР-тестов. Об этом в видеообращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"В Киев прибыл очередной груз из Китая, который доставил несколько десятков тысяч респираторов. Столько же костюмов защиты. 300 тысяч экспресс-тестов а также 40 тысяч пар защитных очков", - сказал Президент.

По его словам, на местах эти очки должны быть распределены среди медицинских работников.

"Отдельной доставкой в Украину прибыли уже сто тысяч тестов ПЦР, а также из Женевы доставлен гуманитарный груз от Международного комитета красного креста", - отметил Зеленский.

Он заявил, что этот, и все предыдущие грузы равномерно распределяются по регионам страны.

Напомним, 2 апреля в Китае была завершена загрузка очередного самолета с товарами медицинского назначения для Украины.