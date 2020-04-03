Регистрация | Вход |
USD: 27,60 -0,1576  EUR: 30,08 -0,2426 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
пятница, 03 апреля 2020 21:05
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Минэкономразвития объяснили запрет экспорта гречки
В Минэкономразвития объяснили запрет экспорта гречки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6090
Версия для печати

В Киев прибыл груз со 100 тыс. тестов ПЦР и десятками тысяч респираторов

В Киев прибыл груз со 100 тыс. тестов ПЦР и десятками тысяч респираторов

Владимир Зеленский

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Киев прибыл очередной груз из Китая с несколькими тысячами респираторов и защитных костюмов. Кроме того, Украина получила от МККК 100 тысяч ПЦР-тестов. Об этом в видеообращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"В Киев прибыл очередной груз из Китая, который доставил несколько десятков тысяч респираторов. Столько же костюмов защиты. 300 тысяч экспресс-тестов а также 40 тысяч пар защитных очков", - сказал Президент.

По его словам, на местах эти очки должны быть распределены среди медицинских работников.

"Отдельной доставкой в Украину прибыли уже сто тысяч тестов ПЦР, а также из Женевы доставлен гуманитарный груз от Международного комитета красного креста", - отметил Зеленский.

Он заявил, что этот, и все предыдущие грузы равномерно распределяются по регионам страны.

Напомним, 2 апреля в Китае была завершена загрузка очередного самолета с товарами медицинского назначения для Украины.

Источник: УНН
Теги: Китай, Украина, гуманитарная помощь, Коронавирус, Президент, Владимир Зеленский, Сохраняйте спокойствие!
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.