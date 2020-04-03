Правоохранители нашли уже более 100 "дезинформаторов" по COVID-19 - Зеленский

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В мероприятиях по противодействию коронавирусной инфекции задействовано более 20 тыс. сотрудников полиции и Нацгвардии, они разоблачили на сегодня более 100 дезинформаторов, которые распространяют ложные сведения. Об этом в видеообращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"Сегодня в мероприятиях по противодействию коронавирусной инфекции задействовано более 20 тыс. сотрудников полиции и Нацгвардии", - сказал Президент.

По его словам, они, среди прочего, ведут борьбу с ложной информацией о вирусе, с онлайн-мошенничеством и распространением медицинских средств сомнительного происхождения.

"За это время найдено более 100 дезинформаторов, заблокирован ряд интернет-ссылок, которые использовали в преступных целях, а также заблокированы банковские счета онлайн-мошенников", - сообщил Зеленский.

Он призвал граждан быть бдительными и пользоваться только официальными источниками информации.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщал, что правоохранители открыли 30 уголовных производств по фактам онлайн-мошенничества, распространения медсредств и неправдивой информации о коронавирусе.