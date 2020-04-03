Регистрация | Вход |
USD: 27,60 -0,1576  EUR: 30,08 -0,2426 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
пятница, 03 апреля 2020 21:06
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Минэкономразвития объяснили запрет экспорта гречки
В Минэкономразвития объяснили запрет экспорта гречки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7680
Версия для печати

Правоохранители нашли уже более 100 "дезинформаторов" по COVID-19 - Зеленский

Правоохранители нашли уже более 100 "дезинформаторов" по COVID-19 - Зеленский

Владимир Зеленский

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В мероприятиях по противодействию коронавирусной инфекции задействовано более 20 тыс. сотрудников полиции и Нацгвардии, они разоблачили на сегодня более 100 дезинформаторов, которые распространяют ложные сведения. Об этом в видеообращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"Сегодня в мероприятиях по противодействию коронавирусной инфекции задействовано более 20 тыс. сотрудников полиции и Нацгвардии", - сказал Президент.

По его словам, они, среди прочего, ведут борьбу с ложной информацией о вирусе, с онлайн-мошенничеством и распространением медицинских средств сомнительного происхождения.

"За это время найдено более 100 дезинформаторов, заблокирован ряд интернет-ссылок, которые использовали в преступных целях, а также заблокированы банковские счета онлайн-мошенников", - сообщил Зеленский.

Он призвал граждан быть бдительными и пользоваться только официальными источниками информации.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщал, что правоохранители открыли 30 уголовных производств по фактам онлайн-мошенничества, распространения медсредств и неправдивой информации о коронавирусе.

Источник: УНН
Теги: фейк, Украина, Коронавирус, Президент, Владимир Зеленский, Сохраняйте спокойствие!
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.