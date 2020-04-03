У Зеленского уверяют, что в Украине достаточно ПЦР-тестов

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Украине достаточно ПЦР-тестов. Об этом сказал секретарь Координационного совета по противодействию коронавируса COVID-19 Кирилл Тимошенко во время ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

"Сейчас ПЦР-тестов достаточно", - сказал Тимошенко.

Он добавил, что в ПЦР-тесты будут производить в Украине, кроме того они заказывают в Китае и Южной Корее.

При этом Тимошенко сказал, что сейчас заново налаживается система диагностирования и закупается оборудование.

Напомним, в Украине зафиксировано 1072 случая коронавирусной болезни COVID-19.