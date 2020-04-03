Регистрация | Вход |
USD: 27,60 -0,1576  EUR: 30,08 -0,2426 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
пятница, 03 апреля 2020 22:37
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Минэкономразвития объяснили запрет экспорта гречки
В Минэкономразвития объяснили запрет экспорта гречки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4065
Версия для печати

У Зеленского уверяют, что в Украине достаточно ПЦР-тестов

У Зеленского уверяют, что в Украине достаточно ПЦР-тестов

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Украине достаточно ПЦР-тестов. Об этом сказал секретарь Координационного совета по противодействию коронавируса COVID-19 Кирилл Тимошенко во время ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

"Сейчас ПЦР-тестов достаточно", - сказал Тимошенко.

Он добавил, что в ПЦР-тесты будут производить в Украине, кроме того они заказывают в Китае и Южной Корее.

При этом Тимошенко сказал, что сейчас заново налаживается система диагностирования и закупается оборудование.

Напомним, в Украине зафиксировано 1072 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.