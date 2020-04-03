Посольство призвало The New York Times исправить опубликованную карту Украины без Крыма

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Посольство Украины в США призвало американское издание The New York Times исправить карту распространения пандемии COVID-19, где Крым отмечен "российским". Об этом сообщает УНН со ссылкой на посольство в Twitter.

“New York Times сделало неправильную карту коронавируса! Это так безответственно! Команда NYT, вы действительно поддерживаете все зверства, пытки и даже убийства, которые Кремль оказывает в оккупированном Крыму? Если нет — исправьте карту”, — говорится в сообщении.

Ранее The New York Times уже публиковало карту Украины без Крыма.

Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций против Москвы. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это “восстановлением исторической справедливости”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крым — это Украина: Киев пожаловался Госдепа на компанию Apple