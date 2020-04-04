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ОАСК просят запретить Разумкову подписывать закон о рынке земли

ОАСК просят запретить Разумкову подписывать закон о рынке земли

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Окружной административный суд Киева (ОАСК) поступило заявление, в котором просят запретить председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкова осуществлять любые действия, направленные на подписание закона о рынке земли. Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook, передает УНН.

“Истец, в частности, просит ОАСК в порядке обеспечения иска запретить Председателю Верховной Рады и любому из отдельных депутатов и работников аппарата парламента совершать любые направленные на подписание ЗУ „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения“, принятого 31 марта, его направления на подпись Президенту и дальнейшее официальное опубликование Закона”, — говорится в сообщении суда.

Сейчас Окружной административный суд города Киева решает вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.

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Напомним, Верховная Рада Украины после 4,5 месяцев рассмотрения проголосовала в целом за законопроект № 2178-10 по открытию рынка сельскохозяйственной земли в Украине.

Источник: УНН
Теги: земля, суд, Верховная Рада, рынок, ОАСК, Дмитрий Разумков
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