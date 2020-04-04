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Украина в ООН призвала РФ предоставить доступ международным миссиям на оккупированный Донбасс

Украина в ООН призвала РФ предоставить доступ международным миссиям на оккупированный Донбасс

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Постоянное представительство Украины при ООН призвал Россию прекратить блокаду и позволить международным миссиям мониторить ситуацию на оккупированных территория Донбасса и обеспечить уход за политзаключенными в аннексированном Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на постпредставництво Украины в Twitter.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к “согласованным, скоординированным и глобальным” действиям в связи с распространением коронавируса в мире, и отметил необходимость оказания помощи тем, кто в меньшей степени способен защитить себя — “это вопрос базовой человеческой солидарности и единственный путь, которым мы преодолеем пандемию”, — сообщил он.

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В ответ на это, постпредставительство Украины при ООН поблагодарил Генеральному секретарю ООН за то, “что он отметил необходимость оказания помощи тем, кто в меньшей степени способен защитить себя и обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ ... Россия должна прекратить блокаду и позволить международным миссиям посещать оккупированные территории Донбасса, а также обеспечить уход за политическими заключенными в Крыму”, — написала дипмиссия в Twitter.

Напомним, ранее Генассамблея ООН отклонила предложение России по отказу от односторонних санкций.

Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, Донбасс, Крым, Украина
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