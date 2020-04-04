Украина направит в Италию специальный груз дезинфекторов

КИЕВ. 4 апреля. УНН. За несколько дней Украина направит в Италию гуманитарную помощь - специальный груз дезинфекторов. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Это будут специальные спиртовые дезинфекторы, поскольку наших запасов достаточно, чтобы наполнить внутренний рынок и можем передавать партнерам в Европе. Мы готовим еще вертолет-реанимацию, он также вылетит на помощь итальянцам. Мы рассчитываем, что эти миссии продлятся две недели, наши медики вернутся, пройдут все процедуры безопасности и будут передавать опыт", - сказал Аваков.

Напомним, в Италию поехало 20 украинских врачей для оказания медицинской помощи итальянским медикам в борьбе с коронавирусом.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу в рамках двустороннего взаимной помощи в Италию отправится украинская медицинская группа.