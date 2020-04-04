В Кабмине объяснили, почему по новым правилам граждане должны носить с собой удостоверение личности

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Согласно принятому правительством постановлению об усилении ограничительных мер граждане должны носить с собой документ, удостоверяющий личность. В Кабинете министров дали разъяснения по этому пункту, сообщает УНН.

"Наличие у человека документов позволит проверить, не должен ли он быть на самоизоляции, или в обсервации. А также это даст возможность органам правопорядка применять административную ответственность для нарушителей правил карантина", - сообщили в Департаменте коммуникаций с общественностью.

Как сообщал УНН, правительство на днях внесло изменения в постановление № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2". Изменения в частности касаются запрета на посещение определенных общественных мест.