Регистрация | Вход |
USD: 27,60 0,0000  EUR: 30,08 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
суббота, 04 апреля 2020 19:57
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Минэкономразвития объяснили запрет экспорта гречки
В Минэкономразвития объяснили запрет экспорта гречки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
48675
Версия для печати

В Кабмине объяснили, почему по новым правилам граждане должны носить с собой удостоверение личности

В Кабмине объяснили, почему по новым правилам граждане должны носить с собой удостоверение личности

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Согласно принятому правительством постановлению об усилении ограничительных мер граждане должны носить с собой документ, удостоверяющий личность. В Кабинете министров дали разъяснения по этому пункту, сообщает УНН.

"Наличие у человека документов позволит проверить, не должен ли он быть на самоизоляции, или в обсервации. А также это даст возможность органам правопорядка применять административную ответственность для нарушителей правил карантина", - сообщили в Департаменте коммуникаций с общественностью.

Как сообщал УНН, правительство на днях внесло изменения в постановление № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2". Изменения в частности касаются запрета на посещение определенных общественных мест.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, карантин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.