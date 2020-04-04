Россия стремится использовать коронавирус для развала Европейского Союза - посол Украины в ООН

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Российские дипломаты пытаются использовать ситуацию с коронавирусом для продвижения собственных пропагандистских идей. Об этом в интервью “Голосу Америки” сказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, комментируя попытку России провести через Генассамблею ООН проект резолюции по коронавирусу, информирует УНН. Проект содержал формулировку об отмене международных санкций. По словам украинского дипломата, российская сторона демонстрирует большой професонализм, стремясь к достижению своей цели.

“То, что Москва разрабатывает многоуровневые и многошаговые планы — это факт”, — отметил Кислица.

Как известно, Генассамблея ООН приняла резолюцию о глобальной солидарности в борьбе с COVID-19, которую инициироали Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария, Гана, Индонезия, Сингапур. Резолюция указывает на “беспрецедентные последствия” пандемии и призывает к “усилению международной кооперации с целью сдержать, смягчить последствия и победить” болезнь. Украина, среди других стран, была соавтором этой резолюции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина в ООН призвала Россию предоставить доступ международным миссиям на оккупированный Донбасс

Этому предшествовало представление Россией своего проекта резолюции по COVID-19, который содержал требование об отмене международных санкций. Украина заблокировала проект. Киев поддержали Грузия, США, Великобритания, ЕС и другие страны.

“В условиях глобального кризиса, когда миру особенно необходимо единство, РФ решила воспользоваться ситуацией для продвижения собственных узкополитических интересов”, — говорится в заявлении МИД по принятию резолюции ГА ООН “Глобальный солидарность для борьбы с COVID-19”.

“Игнорируя отсутствие поддержки абсолютного большинства государств-членов ООН, Россия подала параллельный проект резолюции, главный посыл которого, несмотря на включение в его названия вопрос COVID-19, полностью вписывается в логику ее предыдущих призывов к отмене ограничительных мероприятий, которые были введены в ответ на совершения им тяжкого международного преступления — вооруженной агрессии”, — говорится в заявлении украинского МИД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кулеба заявил о попытках давления чиновников РФ на участников “Нормандского формата”

В комментарии “Голосу Америки” посол Украины в ООН подчеркнул, что позиция Украины относительно предложенной Россией резолюции поддержала “очень широкая группа государств”, пишет издание. Посол отдельно обратил внимание за позицию ЕС относительно российского проекта. ЕС выступил против российского текста документа за несколько минут до конца голосования.

“Понимаю и согласен с тем, что Европейский Союз должен продемонстрировать единство, так как часть ковидного плана Российской Федерации — это использовать коронавирус, чтобы усилить противоречия внутри Европейского Союза, и тем самым его развалить, по крайней мере политически”, — заявил посол Украины в ООН — “Поэтому я с пониманием отношусь к тому, что европейцы до самой последней минуты производили ту формулу, которая бы позволила всем странам присоединиться”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина заручилась поддержкой Норвегии в ООН и НАТО

Посол отметил, что кризис вызванный коронавирусом может “по злой иронии” стать поводом для ООН, отдельных стран, и региональных объединений “избавиться от старых методов” и шире начать использовать в работе новые технологии, сохранив при этом демократичность.

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Как отмечает сайт главы государства, ключевым вопросом стала роль ООН в борьбе с пандемией коронавируса в мире и поддержка Украины.

Накануне Генассамблея ООН отклонила предложение России об отказе от односторонних санкций.