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Будет ли полиция стоять на входах в парки: разъяснения правительства

Будет ли полиция стоять на входах в парки: разъяснения правительства

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Кабинете министров Украины разъяснили, кто будет контролировать соблюдение мер карантина и будет полиция стоять на входах в парки, передает УНН.

"Контроль за соблюдением правил карантина в публичных местах будет осуществлять МВД и Нацгвардия", - говорится в разъяснении правительства.

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Напомним, в Кабмине объяснили в каких именно местах граждане с 6 апреля должны находиться в защитных масках или респираторах.

Как сообщал УНН, с 6 апреля по решению правительства в Украине усиливаются меры безопасности по недопущению распространения коронавируса, в частности вводится масочный режим в общественных местах.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, правительство
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