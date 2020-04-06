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Зеленский обратился к госпитализированному британскому премьеру Джонсону

Зеленский обратился к госпитализированному британскому премьеру Джонсону

Владимир Зеленский

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подбодрил госпитализированного премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Слова поддержки Глава государства написал в Twitter, передает УНН.

"Оставайтесь здоровым, Борис Джонсон! Мы все сопереживаем вам и желаем скорейшего выздоровления! Вместе мы это преодолеем!" - написал Президент.

Напомним, британский премьер Джонсон заболел COVID-19.

Накануне в Великобритании был госпитализирован премьер-министр Джонсон.

Источник: УНН
Теги: Украина, Великобритания, Коронавирус, Борис Джонсон, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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