В Украине стартовали онлайн-уроки для школьников

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В понедельник, 6 апреля, в 10:00 для учеников 5-11 классов со всей страны стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн" - уроки по 11 предметам, передает УНН со ссылкой на трансляцию на YouTube-канале Министерства образования и науки.

Так, уроки по четкому расписанию транслируют украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки.

Сейчас для учащихся 5, 6, 7 и 8 классов транслируют уроки английского языка по разным темам.

В то время, как для учащихся 9, 10, 11 классов транслируют уроки украинского языка по разным темам.

В среднем трансляции смотрят от 3,5 до 8000 школьников.

Как ранее сообщал УНН, с 6 апреля в 10:00 для всех украинских школьников средних и старших классов, а также для всех желающих свои виртуальные двери откроет "Всеукраинская школа онлайн".