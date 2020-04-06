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Зеленский назвал уменьшение числа заболевших COVID-19 результатом карантина

Зеленский назвал уменьшение числа заболевших COVID-19 результатом карантина

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Уменьшение количества заболевших коронавирусом за сутки в Украине - это результат карантина. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на ежедневном селекторном совещании с представителями правительства и государственных ведомств, вовлеченных в предотвращение распространения COVID-19, сообщили УНН в пресс-службе ОПУ.

Так, Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на совещании, что за минувшие сутки процент заболевших коронавирусной инфекцией в Украине снизился. Из 1319 зафиксированных случаев заболевания коронавирусом за последние сутки выявлено 68. Это значительно меньше, чем в предыдущие дни. Шесть человек погибли из-за тяжелых хронических болезней.

"Уменьшение количества заболевших коронавирусом - это результат карантина. Мы могли бы иметь гораздо больше больных, как в европейских странах. Поэтому наши мероприятия были своевременными и правильными", - подчеркнул Президент.

Напомним, в Украине зафиксировано 1319 случаев COVID-19, 38 человек умерли.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, Президент, карантин, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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