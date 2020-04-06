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В ОПУ на этой неделе обещают еще семь самолетов со спецсредствами против COVID-19

В ОПУ на этой неделе обещают еще семь самолетов со спецсредствами против COVID-19

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Офисе Президента Украины анонсировали на этой неделе прибытие еще семи самолетов со спецсредствами для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом во время ежедневного селекторного совещания Президента Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств рассказал секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко, сообщили УНН в пресс-службе ОПУ.

"Кирилл Тимошенко отметил, что на этой неделе ожидается прибытие семи самолетов со спецсредствами для противодействия COVID-19", - указали в ОПУ.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение собрать данные о потребностях аптек в Украине и закупить столько масок, сколько им нужно.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, Офис президента Украины
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