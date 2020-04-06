Генплан Киева: где планируют создать рекреационные зоны

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Киеве хотят создать четыре рекреационные зоны со скоординированным функционированием. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Для увеличения рекреационного потенциала Киева, а также его туристической привлекательности, проектом Генерального плана предлагается формирование четырех рекреационных зон и создание всех условий для их гармоничного и скоординированного функционирования", - говорится в сообщении.

Поэтому, предлагается следующий перечень рекреационных зон со включенными в них объектами

Дарницкая:

- парки культуры и отдыха "Победа", "Партизанская слава", буферные парки, лесопарки, рекреационные леса Броварской, Билодибровной, Днепровской, Никольской и Дарницкой зон массового отдыха;

- лесопарки и комплексы учреждений отдыха Колпитской, Дарницкой северной и Дарницкой южной зон специализированного отдыха.

Конча-Засповская:

- Голосеевский ПКиО им. М. Рыльского, Национальный комплекс "Экспоцентр Украины", Музей народной архитектуры и быта;

- буферные парки и лесопарки зон массового отдыха: Голосеевской, "Жуков остров", "Лысая гора", "Феофания";

- лугопарки "Жуков остров", "Ольгин и Казачий острова";

- парки, лесопарки, луга и комплексы рекреационных заведений курорта Конча-Заспа.

Пуща-Водицкая:

- буферные парки, лесопарки и рекреационные леса Межигорской, Пуща-Водицкой, Киевской и Святошинской зон массового отдыха;

- лесопарки и комплексы рекреационных заведений Святошинской и Пуща-Водицкий зон специализированного отдыха;

- парки вдоль р. Нивки;

- парки, лесопарки и комплексы рекреационных заведений курорта "Пуща-Водица".

Центральная - "Днепровская жемчужина":

- парки культуры и отдыха "Оболонь", "Троещина", "Муромец", "Труханов остров", "Долобецкий", "Гидропарк", "Прибрежный" (Позняки-западные)

- парки: "Дубовая роща" с полями гольф клуба (урочище Оболонь), урочища Муромец, парк Моряков, "Аскольдова могила", "Славы", "Печерский", "Мариинский", Наводницкий, ботанический сад НАН Украины, территория у озера Малиновка , а также вдоль Русановской протоки на ул. Никольско-Слободской;

- скверы на Днепровской и Русановской набережных;

- водно-спортивные центры "Троещина" (залив Доманя), "Муромец", "Выгуровщина", "Оболонь";

- спортивный парк на о. Галерный;

- коллективные сады "Русановские" и "Осокорки-нижние сады" (прибрежная часть).

Напомним, Офис Генерального прокурора начал уголовное производство по факту незаконного строительства жилого квартала в Пуще-Водице и повреждения культурного наследия.