В НБУ рассказали о смягчении требований к банкам во время карантина

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Национальный банк Украины упростил ряд требований к банкам и их руководителям во время действия карантина, введенного в Украине в связи с распространением коронавируса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Так, руководителям и кандидатам на руководящие должности банков позволили не проходить специальных тестов, а собеседования проводить средствами видеосвязи. Также, НБУ разрешил банкам не подавать бумажных отчетов Нацбанку, а пересылать их в электронной форме при наличии электронной подписи.

"Также Национальный банк продлил сроки введения требований Положения № 97 "Об организации процесса управления проблемными активами в банках". В частности, на шесть месяцев продлен срок разработки и утверждения банками стратегии управления проблемными активами и оперативного плана. В то же время, от банков требуется в срок до 30 апреля 2020 года разработать план работы с неработающими активами и взыскать имущество, признанными банком по состоянию на 1 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, Национальный банк предсказал, что при разработке и представлении банками планов восстановления деятельности в соответствии с требованиями Положения о планах возобновления деятельности банков Украины и банковских групп, утвержденного Постановлением №95, в 2020 году:

- банкам разрешено применять только один стресс-сценарий вместо трех. Этот стресс-сценарий должен предусматривать длительный негативный экономический эффект распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19;

- для банков, не имеющих статуса системно важного банка, продлен конечный срок подачи планов восстановления деятельности с 1 октября до 20 декабря 2020 года.

Напомним, НБУ назвал инструменты для противодействия кризису и смягчения падения на фоне коронавируса.