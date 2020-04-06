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Количество поправок к законопроекту о банках выросло до 13 тисяч

Количество поправок к законопроекту о банках выросло до 13 тисяч

КИЕВ. 6 апреля. УНН. К законопроекту № 2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы народные депутаты подали уже 13 тыс. поправок. Об этом в Telegram написал нардеп Александр Качура, передает УНН.

"По состоянию на вечер 13 тыс. поправок (к законопроекту о функционировании банковской системы - ред.). А я говорил, что надо голосовать в целом закон", - написал Качура.

Напомним, ранее Качура сообщал, что к законопроекту было подано около 6500 поправок.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона № 2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, законопроект
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