Количество поправок к законопроекту о банках выросло до 13 тисяч

КИЕВ. 6 апреля. УНН. К законопроекту № 2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы народные депутаты подали уже 13 тыс. поправок. Об этом в Telegram написал нардеп Александр Качура, передает УНН.

"По состоянию на вечер 13 тыс. поправок (к законопроекту о функционировании банковской системы - ред.). А я говорил, что надо голосовать в целом закон", - написал Качура.

Напомним, ранее Качура сообщал, что к законопроекту было подано около 6500 поправок.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона № 2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы.