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Рада в конце недели соберется на внеочередное заседание - Разумков

Рада в конце недели соберется на внеочередное заседание - Разумков

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В конце недели Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание, на котором планирует рассмотреть изменения в госбюджет на 2020 год. Об этом в эфире программы "Час Голованова" на телеканале Украина 24 заявил председатель ВР Дмитрий Разумков, передает УНН.

"Относительно пленарных заседаний ВР, я думаю, что на этой неделе будет внеочередное заседание ВР. Я думаю, что это будет происходить ближе к концу недели, возможно это будет четверг, возможно, пятница. Все будет зависеть от комитетов", - сказал Разумков.

По его словам, именно комитеты нарабатывают те законопроекты, которые в ближайшее время будут рассмотрены и приняты в Раде.

"Главным вопросом будут изменения в бюджет. Достаточно плодотворно сотрудничает профильный комитет, правительство, Минфин", - добавил Разумков.

Как сообщал УНН ранее, Кабмин ожидает, что уже на этой неделе в Раде проголосуют за обновленный бюджет на 2020 год, пока работу над новым бюджетом в правительстве продолжают.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Дмитрий Разумков, Бюджет-2020
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