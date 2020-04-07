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Зарегистрировано 17 кибератак на сайт Офиса Президента Украины

Зарегистрировано 17 кибератак на сайт Офиса Президента Украины

КИЕВ. 7 апреля. УНН. С 28 марта по 2 апреля было зафиксировано и устранено две кибератаки на сайт Службы безопасности Украины и 17 на сайт Офиса Президента Украины. Об УНН этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи.

“С 28 марта по 2 апреля было зафиксировано и устранено следующие нарушения: в работе сайтов органов государственной власти 18 (сайт Луганской ОГА — 9, Госспецсвязи — 6, МВД — 2, Мининфраструктуры — 2); 26 фактов DDoS-атак (в том числе сайты СБУ — 2, Офиса Президента Украины — 17 Госспецсвязи — 6, Минэнерго — 1)”, — говорится в сообщении.

Всего в рамках взаимодействия с центрами реагирования на компьютерные инциденты, участия в международном сотрудничестве в сфере реагирования на компьютерные угрозы команда CERT-UA Госспецсвязи в период с 28 марта по 2 апреля зарегистрировала 1375 киберинцидентов.

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Отмечается, что система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры зафиксировала 9253 подозрительных события: среди них — попытки похищения информации — 156, сетевое сканирование — 2962, выявления сетевого трояна — 781, Web-атаки — 484, выявление нестандартных протоколов или событий — 3946, попытки получения прав администратора — 880.

Напомним, Трамп продлил на год санкции против РФ за кибератаки.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, киберугроза, Офис президента Украины
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