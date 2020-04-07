Зеленский о переведенном в реанимацию Джонсоне: молимся за его здоровье

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Владимир Зеленский во второй раз обратился к британскому премьер-министру Борису Джонсону, которого накануне перевели в отделение реанимации после того, как у него был диагностирован COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter страницу Зеленского.

“Вместе со всеми британцами мы желаем Борису Джонсону бороться и победить, мы молимся за его здоровье”, — написал Зеленский.

Ранее стало известно, что премьер-министра Джонсона перевели в реанимацию. До этого Джонсона доставили в больницу, чтобы сделать дополнительные тесты через 10 дней после того, как у него обнаружили коронавирус. В офисе премьер-министра такой шаг назвали мерой пресечения. После этого Зеленский впервые обратился к госпитализированному британскому премьеру.

Джонсон работал из дома с 27 марта, когда стало известно, что он заразился.

5 апреля британская королева Елизавета II выступила со специальным обращением к народу из-за эпидемии коронавируса.

В Великобритании, по официальным данным, более 42 тыс. зараженных коронавирусом и более чем 4,3 тысячи погибших.

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