Рада на внеочередном заседании рассмотрит кандидатуру министра энергетики и защиты окружающей среды

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Верховная Рада Украины рассмотрит кандидатуру на пост министра энергетики и защиты окружающей среды во время внеочередного заседания парламента на этой неделе. Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус во время ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.

“У нас в четверг-пятницу будет внеочередное заседание Верховной Рады, насколько я знаю, и будет рассмотрена кандидатура министра энергетики и экологии”, — сказал Герус.

Он отметил, что переговоры о кандидатурах на пост главы этого министерства уже рассматриваются.

При этом, по его словам, министерство работает без руководителя в штатном режиме.

Ранее спикер ВРУ Дмитрий Разумков сообщил, что в конце недели парламент соберется на внеочередное заседание.

В конце марта Президент Украины Владимир Зеленский отозвал кандидатуру Ольги Буславец на должность министра энергетики и защиты окружающей среды Украины.