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Зеленский назвал дату открытия нового корпуса Охматдета

Зеленский назвал дату открытия нового корпуса Охматдета

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Новый корпус детской специализированной больницы "Охматдет" откроют 1 июня - в День защиты детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Так, 1 апреля в новом корпусе закончили основные строительные работы. Поэтому, осталось доставить и подключить медицинское оборудование.

"Открытие планируем на 1 июня - ко Дню защиты детей. Рад, что в такой непростой для всех нас период противостояния эпидемии коронавируса нам удалось соблюсти установленные сроки. Мы годами ждали окончания этого долгостроя. Сейчас как никогда важно иметь такие современные больницы, особенно когда речь идет о детях", - сообщил Зеленский.

Ранее УНН писал, что государство выделило на достройку Охматдета 200 млн грн.

Источник: УНН
Теги: дети, Охматдет, больницы, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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