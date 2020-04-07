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Шмыгаль: для восточных стран ношение масок - это давно обыденность

Шмыгаль: для восточных стран ношение масок - это давно обыденность

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что для восточных стран ношение масок - это давно обыденность, тогда как западные страны только осознают их необходимость при пандемии. Об этом он сказал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"С 6 апреля в общественных местах разрешено появляться только в масках или респираторах. Ежедневно получаем много вопросов относительно того, для чего это нужно? Пример азиатских стран показывает, что массовое ношение защитных средств значительно снижает риск передачи вируса воздушно-капельным путем. Однако для восточных стран ношение масок - это давно обыденность, не требующая дополнительных постановлений. Тогда как Запад только начинает осознавать значимость этого атрибута во время пандемии", - написал Денис Шмыгаль.

Напомним, с 6 апреля в Украине вступили в силу усиленные карантинные мероприятия.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, карантин, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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