ООС: с начала суток боевики ни разу не обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 7 апреля. УНН. С начала суток боевики ни разу не обстреляли украинские позиции. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Александр Мотузянык, передает УНН.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, "режим тишины" на линии боевого соприкосновения российско-оккупационные войска не нарушали", - отметил он.

Отмечается, что на сейчас, подразделения Объединенных сил полностью контролируют обстановку, неуклонно придерживаются "режима тишины" и готовы, в случае вражеской вооруженной активности, дать надлежащий отпор российским оккупантам.

Напомним, 6 апреля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили восемь обстрелов позиций Объединенных сил, четыре из которых - с применением минометов 120 и 82 калибра, которые за "минскими договоренностями" должны быть удалены от линии разграничения.