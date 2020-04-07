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Федоров рекомендовал обновить “Дию”: в приложении появились новые функции

Федоров рекомендовал обновить “Дию”: в приложении появились новые функции

Михаил Федоров

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Мобильное приложение “Дия” после обновления будет информировать о коронавирусе. Об этом в своём Telegram-канале сообщил вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

“Если у вас не стоит автообновление приложений, обновите Дію. Новый релиз. Первая новость — добавили функцию информирования через уведомления про коронавирус”, — написал вице-премьер.

Он обещает, что в приложении будут информировать только о новостях, которые “являются крайне важными”.

“Добавили карточку, где есть новость кратко. Внутри карточки можно провалится до полного сообщения. Также, в меню появился пункт "Уведомления“, где они все хранятся систематизировано”, — добавил Феоров.

В Минцифры при этом пояснили, что в приложении "Дия" запускается сервис push-сообщений, которые будут предоставлять актуальную информацию о текущем состоянии дел по противодействию коронавируса.

В министерстве отметили, что там будет информация "оперативно, коротко, правдиво" о нижеследующем:

  • решения правительства;
  • ограничительные мероприятия и условия карантина;
  • практические рекомендации: как обезопасить себя и своих близких от заражения и прочее.

Как сообщал УНН, на портале “Дия” можно стать ФОПом за 10 минут, не выходя из дома

Источник: УНН
Теги: онлайн, мобильные телефоны, Михаил Федоров

В тексте упоминаются

Федоров Михаил
Федоров Михаил
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