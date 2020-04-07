Боевики скрывают факты распространения COVID-19 на оккупированных территориях - разведка

КИЕВ. 7 апреля. УНН. По данным разведки, боевики продолжают скрывать факты распространения заболевания COVID-19 на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Александр Мотузянык, передает УНН.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации продолжают скрывать факты распространения заболевания на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - сообщает он.

Отмечается, что представители т.н. "силовых структур" изымают истории болезней умерших и предупреждают медперсонал о привлечении к "уголовной" ответственности за разглашение информации, в т.ч. о том, что большинство инфицированных в течение марта текущего года посещали РФ через неконтролируемые Украиной участка границы.

"При этом, продолжается процесс паспортизации населения. С начала апреля специальными автобусными рейсами в Ростовскую область и в обратном направлении перевезено более 2 тыс. человек", - добавляет он.

По данным разведки, указанное приводит к ухудшению эпидемиологической ситуации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, с начала суток боевики ни разу не обстреляли украинские позиции.