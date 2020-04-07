Регистрация | Вход |
USD: 27,60 0,0000  EUR: 30,08 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
вторник, 07 апреля 2020 15:03
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Заморозки и коронавирус: ученый рассказал, что грозит будущему урожаю фруктов
Заморозки и коронавирус: ученый рассказал, что грозит будущему урожаю фруктов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
32595
Версия для печати

Глава НАПК внес предписание Баканову

Глава НАПК внес предписание Баканову

Иван Баканов

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков внес председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову предписание из-за утвержденного СБУ акта, устанавливающего в отношении руководства службы отличные от других работников правила предоставления деклараций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК, передает УНН.

"Меры по финансовому контролю деклараций лиц, занимающих должности, пребывание на которых связано с государственной тайной, должны осуществляться в соответствии с порядком, определяемом НАПК (ст. 52-1 ЗУ "О предупреждении коррупции"). 19 июля 2019 года НАПК утвердило порядок осуществления мер финансового контроля в СБУ относительно отдельных категорий лиц", - сообщили в НАПК.

Отмечается, что, вопреки закону в 2016 году СБУ утвердила акт, устанавливающий в отношении руководства СБУ отличные от других работников Службы правила предоставления деклараций. Это, считают в Национальном агентстве, "позволило указанным лицам избегать финансового контроля со стороны НАПК".

"Председатель НАПК Александр Новиков внес главе СБУ Ивану Баканову предписание об устранении нарушения Закона Украины "О предотвращении коррупции" и отмене указанного незаконного акта. Во исполнение предписания СБУ отменила незаконный акт", - сообщили в агентстве.

Теперь, в соответствии с требованиями законодательства, в 2020 году должностные лица СБУ, которые назначаются и увольняются с должностей актами Президента, не составляющими государственной тайны, подают свои декларации в публичной части Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Как сообщал УНН, НАПК упростило требования к заполнению полей формы декларации и устранило ряд проблем, которые возникали во время их заполнения.

Источник: УНН
Теги: СБУ, НАПК, предписания, Иван Баканов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.