Глава НАПК внес предписание Баканову

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков внес председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову предписание из-за утвержденного СБУ акта, устанавливающего в отношении руководства службы отличные от других работников правила предоставления деклараций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК, передает УНН.

"Меры по финансовому контролю деклараций лиц, занимающих должности, пребывание на которых связано с государственной тайной, должны осуществляться в соответствии с порядком, определяемом НАПК (ст. 52-1 ЗУ "О предупреждении коррупции"). 19 июля 2019 года НАПК утвердило порядок осуществления мер финансового контроля в СБУ относительно отдельных категорий лиц", - сообщили в НАПК.

Отмечается, что, вопреки закону в 2016 году СБУ утвердила акт, устанавливающий в отношении руководства СБУ отличные от других работников Службы правила предоставления деклараций. Это, считают в Национальном агентстве, "позволило указанным лицам избегать финансового контроля со стороны НАПК".

"Председатель НАПК Александр Новиков внес главе СБУ Ивану Баканову предписание об устранении нарушения Закона Украины "О предотвращении коррупции" и отмене указанного незаконного акта. Во исполнение предписания СБУ отменила незаконный акт", - сообщили в агентстве.

Теперь, в соответствии с требованиями законодательства, в 2020 году должностные лица СБУ, которые назначаются и увольняются с должностей актами Президента, не составляющими государственной тайны, подают свои декларации в публичной части Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Как сообщал УНН, НАПК упростило требования к заполнению полей формы декларации и устранило ряд проблем, которые возникали во время их заполнения.