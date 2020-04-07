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Шмыгаль рассказал о предложенных изменениях в бюджет 2020 году из-за COVID-19

Шмыгаль рассказал о предложенных изменениях в бюджет 2020 году из-за COVID-19

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, как изменятся акценты для в бюджете на 2020 год для обеспечения основных потребностей в условиях пандемии из-за COVID-19. Об этом он сказал на своем Telegram-канале, передает УНН.

“Бюджет чрезвычайной ситуации — это первоочередные шаги правительства в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Изменения в бюджет предусматривают изменение акцентов на обеспечение основных потребностей в условиях пандемии. Надеемся, что Верховная Рада как можно быстрее соберется и поддержит наши предложения”, — написал Денис Шмыгаль.

В частности, указано, что в новом бюджете предлагается увеличить расходы на пенсионное обеспечение — ПФУ с 172,6 млрд грн до 192,3 млрд грн, а также создать фонд борьбы с COVID-19, который отсутствовал в предыдущем бюджете.

При этом, уменьшаются расходы на ремонт и строительство дорог с 71,9 млрд грн до 70,8 млрд грн, а также расходы на Министерство развития экономики с 18,1 млрд грн до 17,2 млрд грн. Расходы на Министерство обороны останутся без изменений — 125 млрд грн.

Напомним, в конце недели Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание, на котором планирует рассмотреть изменения в госбюджет на 2020 год.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина, Денис Шмыгаль
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