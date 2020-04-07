С сегодняшнего дня в приложении "Дия" доступен электронный студенческий

КИЕВ. 7 марта. УНН. С сегодняшнего дня в приложении "Дия", государство в смартфоне, заработал электронный студенческий, которым могут воспользоваться более 877 студентов Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

"Более 3 недели почти 10 тысяч студентов тестировали цифровой студенческий. Отныне он доступен для всех. Более 877 тысяч украинских студентов уже могут воспользоваться электронным студенческим в действии", - говорится в сообщении.

По информации Минцифры, электронная версия имеет такую же юридическую силу, что и пластиковая. Сейчас студенты уже могут загрузить приложение или просто обновить, если оно уже есть, и проверить отображается ли э-студенческий.

Отмечается, что уже после карантина со студенческим в смартфоне можно:

- Получить 50-процентную скидку на проезд железной дорогой в плацкартных вагонах, а также осуществить посадку на поезд;

- Зарегистрироваться на рейс в пределах страны;

- Воспользоваться скидками в музеях и других учреждениях в сфере культуры: это даже могут быть кинотеатры, развлекательные центры и торговые компании;

- Получить скидку на проезд в коммунальном общественном городском или пригородном транспорте

- В некоторых учебных заведениях э-студенческим можно будет воспользоваться как читальным билетом в библиотеке.

Напомним, по информации Минцифры приложение "Дия", государство в смартфоне, за два месяца уже загрузили более 2 млн украинцев.

Как сообщал УНН, в Украине запустили мобильное приложение, которое будет осуществлять мониторинг за соблюдением режима самоизоляции граждан.