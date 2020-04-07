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Зеленский провел совещание с председателями ОГА: что решили

Зеленский провел совещание с председателями ОГА: что решили

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание с председателем ОГА на котором заслушал отчеты о ситуации с коронавирусом в регионах. Решили, что в Николаевскую область отправят проверку с Минздрава, чтобы убедиться в правильности тестов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел традиционное селекторное совещание с руководителями областных государственных администраций и городскими головами по противодействию распространения коронавируса. Прежде всего главу государства интересовала ситуация в Черновицкой, Тернопольской областях и Киеве, где зафиксировано наибольшее количество случаев заражения, а также в Николаевской области - единственном регионе, где до сих пор нет лабораторно подтвержденных случаев COVID-19", - говорится в сообщении.

Так, председатели Черновицкой и Тернопольской ОГА сообщили, что жители регионов положительно отреагировали на дополнительную карантинную рекомендацию оставаться дома в течение выходных - с 13:00 субботы до 6:00 понедельника.

В Киеве, где сейчас зафиксировано 279 случаев заражения, действует 28 мобильных групп, которые тестируют людей на наличие болезни. Их работа облегчает процесс забора анализов для выявления COVID-19.

"Глава Николаевской ОГА сообщил, что сейчас в областной инфекционной больнице находится девять пациентов с подозрением на коронавирус. Но пока ни один тест не показал положительного результата. Участники совещания решили направить в Николаевскую область проверку из Министерства здравоохранения, чтобы убедиться в правильности проведения тестов", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Президент отметил, что сейчас не время для обсуждения полноценного восстановления работы общественного транспорта, поскольку из-за Пасхальных праздников апрель - очень опасный месяц с точки зрения заражения.

Напомним, Президент Зеленский отметил, что государство планирует обеспечить трансляцию богослужений на телевизионных каналах на Пасху.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, Владимир Зеленский
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