В ВР не поступали представления от Шмыгаля по назначению министров - Разумков

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Правительство не обращалось в Верховную Раду относительно доукомплектования своего состава во время следующего внеочередного заседания парламента. Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"По состоянию на сегодня, Премьер-министр не обращался в Верховную Раду о представлении относительно тех или иных министров", - сказал Разумков.

Он добавил, что перечень вопросов, которые будет рассматривать парламент, в случае проведения внеочередного заседания, будет уведомлен отдельно.

Ранее председатель ВР Дмитрий Разумков сообщил, что в конце недели Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание, на котором планирует рассмотреть изменения в госбюджет на 2020 год.

Позже председатель парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус сообщил, что Рада рассмотрит кандидатуру на пост министра энергетики и защиты окружающей среды во время внеочередного заседания парламента на этой неделе.