Регистрация | Вход |
USD: 27,60 0,0000  EUR: 30,08 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
вторник, 07 апреля 2020 21:10
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Заморозки и коронавирус: ученый рассказал, что грозит будущему урожаю фруктов
Заморозки и коронавирус: ученый рассказал, что грозит будущему урожаю фруктов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
10665
Версия для печати

В ВР не поступали представления от Шмыгаля по назначению министров - Разумков

В ВР не поступали представления от Шмыгаля по назначению министров - Разумков

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Правительство не обращалось в Верховную Раду относительно доукомплектования своего состава во время следующего внеочередного заседания парламента. Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"По состоянию на сегодня, Премьер-министр не обращался в Верховную Раду о представлении относительно тех или иных министров", - сказал Разумков.

Он добавил, что перечень вопросов, которые будет рассматривать парламент, в случае проведения внеочередного заседания, будет уведомлен отдельно.

Ранее председатель ВР Дмитрий Разумков сообщил, что в конце недели Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание, на котором планирует рассмотреть изменения в госбюджет на 2020 год.

Позже председатель парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус сообщил, что Рада рассмотрит кандидатуру на пост министра энергетики и защиты окружающей среды во время внеочередного заседания парламента на этой неделе.

Источник: УНН
Теги: ВР, Кабмин, Украина, Дмитрий Разумков
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.