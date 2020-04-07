Количество правок в законопроект о банках хотят внести в Книгу рекордов Украины

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Народный депутат Александр Качура обратился в Книгу Рекордов Украины, чтобы зафиксировать рекордное количество поданных поправок к законопроекту о функционировании банковской системы. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

"Направил обращение в "Книгу Рекордов Украины", чтобы они зафиксировали подачу рекордных для украинского парламентаризма 16500 поправок в закон о банках", - написал Качура.

Как сообщал УНН ранее, в законопроект № 2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы ко второму чтению народные депутаты подали уже более 16 тыс. поправок.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона № 2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы.