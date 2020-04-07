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В Нафтогазе заговорили о новом иске к Газпрому на 17,3 млрд долларов

В Нафтогазе заговорили о новом иске к Газпрому на 17,3 млрд долларов

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Моя команда четко сформулировала и представила на согласование Наблюдательному Совету Нафтогаза дополнительные "вопросы" к Газпрому на сумму еще 17,3 млрд долларов. В случае согласования - впереди также много работы. Об этом сообщил исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"... моя команда четко сформулировала и представила на согласование Наблюдательном Совете Нафтогаза дополнительные "вопросы" к Газпрому на сумму еще 17,3 млрд долларов. В случае согласования - впереди также много работы", - написал Витренко.

Он напомнил, что его главная ответственность, как исполнительного директора, это отношения с Газпромом.

"Собственно с ним в декабре прошлого года от имени Нафтогаза я подписал контракт о транзите с гарантированным доходом 7,2 млрд долларов. Теперь этот контракт нужно выполнять и делать так, чтобы он не сорвался, и чтобы Газпром не был освобожден от обязанности уплатить нам эти 7,2 млрд, даже если он не будет подавать газ для транзита", - добавил Витренко.

Напомним, исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко сообщал, что новый иск Нафтогаза против Российской Федерации относительно утраченных активов в оккупированном Крыму может быть не последним.

Источник: УНН
Теги: Газпром, Украина, Нафтогаз
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