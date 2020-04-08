ЦИК предусмотрела проведение своих заседаний в онлайн режиме

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Отныне члены Центральной избирательной комиссии могут участвовать в заседаниях комиссии с помощью технических средств. Соответствующие изменения внесены в Регламент Центральной избирательной комиссии, утвержденного постановлением ЦИК от 26 апреля 2005 года № 72, дополнив его отдельной статьей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЦИК.

Председатель ЦИК Олег Диденко отметил, что это вовсе не означает, что комиссия переходит в режим работы онлайн: "Мы не меняем форму работы. А закладываем дополнительную возможность проводить наши заседания. Надеюсь, что эпидемиологическая ситуация в стране улучшится и нам не придется применять такой режим. Вместе с тем, имея законные основания и ставя целью обеспечения надлежащего функционирования Комиссии при любых условиях, мы и принимаем сегодня это решение".

В новой статье регламента определено, в частности, что по согласованию с председателем ЦИК и при наличии технической возможности член ЦИК может принимать участие в его заседаниях с помощью технических средств из-за невозможности физического присутствия на заседании.

В частности, в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения, установление в определенном законом порядке режима чрезвычайной ситуации или карантина или наступления иных обстоятельств, заседание комиссии могут проводиться с использованием технических средств в режиме видеоконференции с возможной одновременной трансляцией на официальном вебсайте комиссии.

"Во время проведения видеоконференций приобретает актуальность вопрос безопасности. Поэтому совместно со специалистами управления информатизации секретариата комиссии были предусмотрены соответствующие меры, которые будут служить своеобразными предохранителями от внешнего вмешательства во время онлайн заседаний", - добавил Диденко.

Напомним, ЦИК зарегистрировала Юлию Светличную нардепом.