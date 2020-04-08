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Украина смогла обеспечить возвращение группы туристов, которая застряла в Непале

Украина смогла обеспечить возвращение группы туристов, которая застряла в Непале

КИЕВ. 8 апреля. УНН. При содействии немецких дипломатов, Украина возвращает группу туристов, которая застряла в Непале. Об этом в Twitter написал заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок, передает УНН.

"Наконец-то! Совместными усилиями удалось! Группа украинских туристов вылетает из Непала. Спасибо МИД Германии за помощь, спасибо украинским дипломатам в Киеве и за рубежом за очередное профессионально выполненное задание", - написал заместитель министра.

Он пожелал гражданам счастливого пути из Непала в Украину.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что из-за закрытия границ многих стран в рамках борьбы с коронавирусом, группа из 36 украинских туристов уже в течение двух недель не может вылететь из Непала.

Напомним, российский "Аэрофлот" предлагал забрать украинцев из Непала.

Как сообщалось в УНН, с 7 апреля государственную границу Украины можно будет пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска.

Источник: УНН
Теги: Германия, эвакуация, Непал, Коронавирус, карантин
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