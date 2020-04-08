На заседании Кабмина сегодня рассмотрят поднятие штрафов для поджигателей сухостоя

КИЕВ. 8 апреля. УНН. На сегодняшнем заседании Кабинета министров Украины рассмотрят вопрос о поднятии административных штрафов для поджигателей сухостоя. Об этом в Telegram-канале написал министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает УНН.

"Сегодня очередное заседание Кабинета министров. Кроме борьбы с пандемией, мы инициировать перед Верховной Радой Украины поднятия админштрафов для поджигателей, а, возможно, и криминализировать наказание за такие действия!", - подчеркнул министр.

По его мнению, невинные, на первый взгляд, для наших граждан "шашлыки" и сожжение листьев - загрязняют не только воздух, а уничтожает гектары леса, убивает экосистему и невинных животных.

Как сообщалось в УНН, Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, проект постановления о создании Совета по вопросам экономического развития и законопроект по защите населения от инфекционных болезней.