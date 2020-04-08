Епифаний и Зеленский обсудили планы ПЦУ на Пасху во время карантина

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний второй раз за последние недели встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили обеспечение в пасхальное время соблюдения карантина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

"Участники встречи поделились видением путей преодоления сложных вызовов, перед которыми оказался весь мир и в частности Украина. Президент рассказал предстоятелю Православной церкви Украины о мерах, принимаемых государством, а митрополит Епифаний - о решениях церкви, принятых в связи с пандемией и внедренными карантинными ограничениями. Владимир Зеленский отметил важность объединения усилий государства и религиозных сообществ, направленных на противостояние распространению опасной болезни", - говорится в сообщении.

Также стороны обменялись мнениями относительно "необходимости обеспечить в пасхальное время как соблюдения карантина, так и свершения праздничных богослужений".

"Молитвы и богослужения в эти дни должны состояться, чтобы, оставаясь дома, наши верные могли присоединиться к ним через трансляции, чтобы почувствовали - несмотря на тяжелые обстоятельства настоящего величественный праздник пришел к нам", - подчеркнул митрополит Епифаний.

Напомним, Зеленский заявил, что в Украине на Пасху обеспечат трансляцию богослужений на телеканалах.