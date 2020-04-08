В ЕС выразили поддержку медикам Украины: заявление

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Европейский союз поддерживает украинских врачей и медсестер, борющихся со вспышкой COVID-19, предоставляя им средства индивидуальной защиты и больше тестов, обмениваясь научными и медицинскими знаниями и опытом. Об этом заявил в видеообращении Посол ЕС в Украине Матти Маасикас, передает УНН.

“Мы имеем дело с невиданным кризисом в области здравоохранения. Европейский Союз поддерживает отважных украинских врачей и медсестер, наших героев на первой линии борьбы. Они сообщили нам, что требуют больше средств индивидуальной защиты и больше тестов. В рамках нашего пакета поддержки мы предоставляем это оборудование, чтобы сделать их работу безопасной и эффективной. В сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения и другими партнерами мы помогаем обеспечить насущные потребности украинской системы здравоохранения для того, чтобы пациенты с COVID-19 в Украине получили своевременное и профессиональное лечение”, — сказал посол.

Он подчеркнул, что европейские страны, как государства-члены ЕС, так и партнеры, ведут совместную борьбу и через Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний делятся научными и медицинскими знаниями и опытом.

“Я благодарю всех украинских медиков, которые делают все возможное для преодоления этого кризиса”, — добавил дипломат.

Как сообщал УНН, ЕС мобилизует 80 миллионов евро на помощь Украине в связи с коронавирусом.