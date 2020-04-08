ВОЗ рекомендует Украине как можно дольше продолжать карантин

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Всемирная организация здравоохранения рекомендует Украине как можно дольше продолжать карантин, ведь это эффективное средство сохранения человеческой жизни. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

“ВОЗ вчера обратилась к правительствам всех стран с просьбой не ослаблять карантинных мероприятий там, где они дают результат. Украина одна из таких стран, которым рекомендуют как можно дольше, сколько будет выдерживать экономика и морально-психологическое состояние людей, продолжать карантин. Потому что это эффективное средство спасения жизней украинцев”, — добавил Шмыгаль.

Напомним, Президент США Дональд Трамп пригрозил приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения заявив, что они “зациклены на Китае”.