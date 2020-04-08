Регистрация | Вход |
USD: 27,60 0,0000  EUR: 30,08 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
среда, 08 апреля 2020 15:28
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Протас: решение правительства о введении карантина юридически ничтожное
Протас: решение правительства о введении карантина юридически ничтожное
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
30465
Версия для печати

ВОЗ рекомендует Украине как можно дольше продолжать карантин

ВОЗ рекомендует Украине как можно дольше продолжать карантин

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Всемирная организация здравоохранения рекомендует Украине как можно дольше продолжать карантин, ведь это эффективное средство сохранения человеческой жизни. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

“ВОЗ вчера обратилась к правительствам всех стран с просьбой не ослаблять карантинных мероприятий там, где они дают результат. Украина одна из таких стран, которым рекомендуют как можно дольше, сколько будет выдерживать экономика и морально-психологическое состояние людей, продолжать карантин. Потому что это эффективное средство спасения жизней украинцев”, — добавил Шмыгаль.

Напомним, Президент США Дональд Трамп пригрозил приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения заявив, что они “зациклены на Китае”.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВОЗ, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.