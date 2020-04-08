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В Минздраве заверили, что не будет перебоев с препаратом, который дают больным COVID-19

В Минздраве заверили, что не будет перебоев с препаратом, который дают больным COVID-19

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Пациенты с системными заболеваниями будут обеспечены достаточным количеством "Плаквенила", который сейчас используют для симптоматического лечения больных COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН со ссылкой на сообщение в Telegram-канале Минздрава Украины.

"Препарат "Плаквенил", который сейчас используют для симптоматического лечения больных COVID-19, будет в достаточном количестве доступен для лечения больных системной красной волчанкой. В Украине около 14 000 таких пациентов", - сообщили в Минздраве.

Также отмечается, что министерство разработало механизм, который позволит избежать нехватки препарата даже при его использовании во время эпидемии коронавируса.

"Дополнительная партия препарата "Плаквенил" будет доступна именно для больных красной волчанкой и другими системными заболеваниями. Препарат будет включен в программу "Доступные лекарства", и его можно будет приобрести только по электронному рецепту и в определенных аптеках по всей стране", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, столичные медучреждения получили противомалярийные препараты для лечения COVID-19, а аптеки - 200 тыс. масок.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, лекарства, Коронавирус
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