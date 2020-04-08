Изменения в Бюджет-2020 дорабатываются в комитете ВР - министр

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Основные изменения в Государственный бюджет на 2020 год на данный момент дорабатываются в парламентском комитете по вопросам бюджета. Об этом сообщил на брифинге после заседания правительства министр финансов Сергей Марченко, передает корреспондент УНН.

"Мы сегодня находимся в довольно интересной ситуации - с одной стороны коронавирус, с другой стороны экономический кризис немного поджимает. Поэтому мы достаточно быстро должны двигаться. На сегодня в комитете по вопросам бюджета дорабатывается проект бюджета на 2020 год, основные изменения. В том числе предусмотрены мероприятия на борьбу с коронавирусом, создание фонда для борьбы с коронавирусом в размере 66,3 млрд грн", - сказал министр.

Также, по его словам, в бюджете есть возможность предусмотреть пенсионные выплаты пенсионерам, предусматриваются средства на повышение заработных плат медицинским работникам.

По мнению чиновника, эти меры позволят максимально оперативно решить вопросы, с которыми Украина сталкивается ежедневно.

Напомним, глава правительства Шмыгаль не исключил, что карантин в Украине продолжат до мая. На данный момент он продолжается до 24 апреля.